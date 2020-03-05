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СМИ сообщили о намерении построить платный дублер южной части МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Группа компаний «Регион» намерена вложить средства в проект платного скоростного дублера МКАД к югу от Москвы. Об этом в четверг, 5 марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки, а также на представителя правительства Московской области.

Соглашение с правительством области было подписано в феврале. Стоимость проекта оценивается в 86,7 млрд рублей, срок действия соглашения составит 29 лет.

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Протяженность трассы, которая соединит Солнцево и Железнодорожный, составит 53 км, дорога пройдет через Бутово и Лыткарино. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит около 500 рублей, для грузовиков и автобусов — до 1470 рублей. Цены будут индексировать по формуле с учетом инфляции.

«Концессионеру предстоит строить только часть дороги от Бутово до Железнодорожного, а восьмиполосную трассу от Солнцево до Варшавского шоссе строят власти Москвы, некоторые ее участки уже открыты», — пишет издание.

На строительство трассы от Бутово до Железнодорожного уйдет около 5 лет после получения всех необходимых участков. Изъятие земли будут осуществлять власти Московской области. «Регион» прогнозирует завершение строительства дороги к осени 2026 года.

Как пояснил представитель правительства Подмосковья, после строительства новой трассы водители смогут использовать два новых въезда в Москву (по Юго-Восточной и Северо-Восточной хордам). Дорога позволит в 2,5 раза сократить путь от населенных пунктов области до аэропортов Домодедово и Жуковский.

5 февраля вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что недоволен темпами строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Чиновник пообещал ускорить строительство магистрали, отметив, что ЦКАД имеет большое значение для улучшения транспортной ситуации всего московского узла.

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