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Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель впервые с 2017 года

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Цена нефти марки Brent впервые с июля 2017 года опустилась ниже $48 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 13:39 (мск) цена майских фьючерсов составила $47,52 за баррель. В ходе торгов в течении дня цена упала на 5,9%. В последний раз стоимость фьючерса опускалась ниже $48 в июле 2017 года — тогда она составила $47,96 за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки на бирже NYMEX, по состоянию 13:53 (мск) составила $43,77 за баррель.

Накануне сообщалось, что участники встречи ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи нефти на II квартал 2020 года единогласно. Участники переговоров согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19.

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