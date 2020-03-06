Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель впервые с 2017 года

Цена нефти марки Brent впервые с июля 2017 года опустилась ниже $48 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 13:39 (мск) цена майских фьючерсов составила $47,52 за баррель. В ходе торгов в течении дня цена упала на 5,9%. В последний раз стоимость фьючерса опускалась ниже $48 в июле 2017 года — тогда она составила $47,96 за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки на бирже NYMEX, по состоянию 13:53 (мск) составила $43,77 за баррель.

Накануне сообщалось, что участники встречи ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи нефти на II квартал 2020 года единогласно. Участники переговоров согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19.