Силуанов заявил о готовности России к возможному падению цен на нефть

Россия готова к возможному падению цен на нефть в случае отсутствия договоренностей по координации добычи. Об этом 5 марта заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, на встрече стран-членов ОПЕК и России по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке не было достигнуто договоренностей по контролю объемов поставок нефти на внешние рынки.

«Это может привести к тому, что объем нефти будет увеличен, цены упадут, но мы как раз готовились к этому. Мы создали свои резервы и Фонд национального благосостояния, который наполнялся за счет нефтяных доходов в так называемые «тучные годы». Многие нас критиковали, говорили, что это «кубышка», что Минфин сидит на злате и чахнет там над ним, но сейчас может измениться ситуация, и мы будем за счет этой «кубышки» финансировать все те расходы, которые приняли и по которым у нас есть обязательства», — приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что для Саудовской Аравии, которая вместе с Россией является ключевым игроком рынка, снижение цен чревато гораздо большими проблемами, чем для Москвы. Объясняется это тем, что цена на нефть для балансировки бюджета королевства составляет около $80 за баррель, в то время как в России — $42,4 за баррель.

«Для них уменьшение цен на нефть, конечно, приведет к тому, что им нужно будет либо осуществлять большие заимствования для того, чтобы платежный баланс финансировать, либо реализовывать свои золотовалютные резервы, которые тоже снизились после последнего снижения цен на нефть, и после того, как было $100-110, они уменьшились вдвое», — рассказал Силуанов.

Встреча министров стран-членов ОПЕК и России проходит на этой неделе в Вене. По мнению экспертов, по ее итогам стоит ожидать дополнительного сокращения добычи, однако, возможно, будет скорректирован объем снижения, и тогда Россия в итоге присоединится к решению для поддержания уровня цен.