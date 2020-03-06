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Лесничего обвинили в злоупотреблении полномочиями в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае арестован лесничий Аванского участкового лесничества. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие считает, что он принимал решения в интересах лесозаготовительной организации.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на краевой СКР, речь идет о выделении подозреваемым в Вяземском районе мест для вырубки древесины в объемах, которые не соответствовали действительности. Подобные действия повлекли значительный ущерб государству.

Сбором материалов по этому делу занимались сотрудники УФСБ и УМВД по Хабаровскому краю. Они же принимают активное участие в расследовании. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливающие все обстоятельства преступления.

В конце февраля сообщалось, что состояние лесов в Хабаровском крае будут оценивать из космоса. Спутниковые снимки покажут, на каких участках образовались «залысины».

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