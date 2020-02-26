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Четыре уголовных дела возбудили по факту контрабанды леса в Приангарье

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В Иркутской области возбуждено четыре уголовных по факту контрабанды леса. Фигурантами по ним проходят руководители одной из коммерческих организаций.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР, по версии следствия, с июня по сентябрь 2019 года через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС были перемещены лесоматериалы. Объем древесины составил 1,8 тыс. кубометров, сумма — более 4 млн рублей.

Возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226,1 УК РФ «Контрабанда». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

13 января сообщалось, что в Иркутской области за два года на 60% сократилась незаконная вырубка деревьев. Существенное улучшение ситуации отмечается в 10 районах области. По данным МВД, размер наносимого «черными лесорубами» ущерба уменьшился на 4 млрд рублей. О сокращении рубок свидетельствуют результаты космического мониторинга.

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