Главу тверского предприятия обвиняют в гибели леса на 60 млн рублей

В Тверской области будут судить экс-директора МУП «Доркомсервис» в Конаковском районе по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Ущерб от его действий превысил 60 млн рублей.

Как установило следствие, в период с 2009 по 2019 год чиновник принял решение о складировании отходов на землях государственного лесного фонда в Завидовском участковом лесничестве. При этом он не обеспечил вынос границ свалки и не контролировал процесс складирования отходов.

Его бездействие привело к загрязнению леса и гибели насаждений на значительных площадях. Для очистки леса от мусора и восстановления природного слоя почвы и ландшафта необходимо более 60 млн рублей, пишут «Тверские ведомости».