Состояние лесов в Хабаровском крае оценят из космоса

Специалисты отдела дистанционных наблюдений Центра защиты леса Хабаровского края оценят состояние лесных территорий с помощью зондирования. На каких участках образовались «лысины», покажут спутниковые снимки.

Зондирование проводится в рамках федерального проекта сохранения лесов в течение второго года. Все снимки классифицируют в зависимости от объектов на местности. На части участков будет проводиться наземная проверка. Общая площадь мониторинга в 2020 году превысит 42 млн га.

В 2019 году на территории Хабаровского края были проверены Советское, Хабаровское, Нижнетамбовское и Гурское лесничества. По итогам мониторинга требуется восстановить 93 тыс. га, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Работы по дистанционному зондированию запланированы в семи субъектах РФ.