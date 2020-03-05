Зеленский заверил послов G7 о несменяемости внешней политики новым кабмином

Изменение состава кабинета министров не изменит приоритеты внешней политики Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с послами «Большой семерки» (G7) в Полтавской области в четверг, 5 марта.

По словам главы государства, перезагрузка кабинета министров заключается в улучшении результатов работы исполнительной власти, говорится на сайте пресс-службы офиса президента Украины.

Верховная рада накануне назначила нового премьера и обновила состав правительства. Премьер-министр Алексей Гончарук оставил пост, его место занял бывший вице-премьер и министр по вопросам развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

В этот же день был утвержден новый состав правительства, предложенный новым премьером. Свои должности сохранили четыре министра: глава МВД Арсен Аваков, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.