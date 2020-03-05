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Украинцы потребовали оставить Гончарука на посту премьера

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Недовольные отставкой премьер-министра Алексея Гончарука граждане Украины потребовали власти оставить чиновника на посту.

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Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского, в четверг, 5 марта.

По словам автора документа, отставка Гончарука — «неразумное решение власти», так как за полгода работы премьер создал много полезных проектов и выполнял свою работу честно. Автор уверен, что премьер вместе со своей командой боролись с коррупцией, повышали уровень жизни в стране, «перезагружали таможню» и запустили еще ряд проектов, достойных уважения.

Верховная рада 4 марта приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Ему на смену пришел Денис Шмыгаль, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

Позже, также 4 марта, был утвержден новый состав правительства, предложенный Шмыгалем. В новом составе правительства свои должности сохранили только четыре министра: глава МВД Арсен Аваков, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

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