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Путин дал ряд поручений по итогам встречи с ветеранами

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений по итогам встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Об этом в четверг, 5 марта, говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Глава государства поручил ограничить права правообладателей на использование земельных участков, где обнаружены останки погибших при защите Отечества. Также поручено ввести ответственность за нарушение ограничения и наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по перезахоронению обнаруженных останков.

Кабмину предложено представить предложения вместе с администрацией президента и правительством Петербурга по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Минкультуры РФ и правительству Петербурга поручено принять меры по сохранности объекта культурного наследия «Могила Кутузова Михаила Илларионовича (1745–1813)».

Также Путин рекомендовал чиновникам высшего ранга оказывать содействие в предоставлении интернет-порталу «Книга памяти блокадного Ленинграда» содержащейся в архивных документах информации о лицах, проживавших в Ленинграде в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в том числе умерших либо эвакуированных из города в другие регионы.

Ранее в марте стало известно, что Путин ко Дню Победы опубликует авторскую статью о Второй мировой войне. Глава государства изложит в ней свое видение событий.

9 мая в России пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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