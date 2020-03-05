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Строительство дамбы в ЕАО завершится к началу лета

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Дамбу в поселке Тукалевский (Еврейская автономная область) построят к началу лета. Сооружение должно защитить от затопления 446 жителей. Разливаясь, река Большая Бира затапливает 5 км дорог, линии электропередачи, школу и магазины.

Длина насыпи достигнет 3680 м. Высота гидротехнического сооружения на различных участках составляет от четырех до пяти метров. Общая стоимость строительства почти достигла 144 млн рублей. На сегодняшний день идет строительство и монтаж водопропускной системы, сообщает ИА ЕАОMedia.

Ранее природоохранная прокуратура выявила нарушения на гидротехнических сооружения на реке Амуре в Хабаровске. Состояние дамб представляет опасность для инфраструктуры и горожан.

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