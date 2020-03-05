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В посольстве РФ в Чехии ответили на заявления об истории освобождения Праги

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Фото: commons.wikimedia.org
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Посольство РФ в Чехии обеспокоено попытками пражских властей переписать историю освобождения столицы республики от нацистских захватчиков. Соответствующее сообщение диппредставительство в четверг, 5 марта, разместило на своей странице в Facebook.

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«Не умаляя значение пражского восстания и мужества жителей чешской столицы, жертвовавших жизнью за освобождение своего города, хотели бы напомнить, что единственной причиной, заставившей немецкое командование капитулировать, стало наступление войск Красной Армии», — говорится в заявлении.

В дипмиссии напомнили, что в этих боях погибли более тысячи советских солдат. Посольство отметило, что утверждения, будто войска вошли уже в освобожденную Прагу, — ошибочны. Подобные заявления, по их словам, оскорбляют память воинов.

В доказательство героизма военных, в 1946 году жители Праги установили на городской ратуше мемориальную доску в знак благодарности войскам 1-го Украинского фронта Красной Армии под командованием маршала Конева.

«Вызывает возмущение и тревогу, что в угоду несостоятельной псевдоисторической концепции о «самоосвобождении» Праги продвигающие ее здесь политические силы в последнее время активно пытаются избавиться от памятников в чешской столице», — заключили в дипмиссии.

Заявление стало ответом на интервью изданию «Новая Газета» мэра Праги Зденека Гржиба, который заявил, что в мае 1945 г. «советская армия вошла в уже освобожденную повстанцами Прагу».

16 января глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость переписывания итогов Второй мировой войны. Он призвал к сохранению памяти о подвиге солдат Советского Союза, народы которого внесли общий вклад в победу над нацизмом, не позволять никому переписывать историю, и особенно — оправдывать преступления нацистов и их сообщников.

Конфликт на почве разногласий в истории ВОВ возникает у российских властей не только с Чехией, но и Польшей. Например, в начале года Варшава сделала несколько резонансных заявлений о событиях тех лет, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны.

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