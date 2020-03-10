Покорители песка: как живет эфиопское племя афар

В марте 2019 года правительство Эфиопии объявило, что официальными языками страны, кроме амхарского, станут еще четыре — оромо, сомалийский, тигринья и афар. На афар говорит одноименное племя, насчитывающее больше миллиона жителей Эфиопии. Подробности — в фотогалерее «Известий»