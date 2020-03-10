Покорители песка: как живет эфиопское племя афар

Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
В марте 2019 года правительство Эфиопии объявило, что официальными языками страны, кроме амхарского, станут еще четыре — оромо, сомалийский, тигринья и афар. На афар говорит одноименное племя, насчитывающее больше миллиона жителей Эфиопии. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Первые упоминания об афар были сделаны арабскими путешественниками в XIII веке
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Женщины племени позируют на фоне традиционного круглого жилища
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Афар используют для записи своего языка амхарский алфавит. В школах грамоту преподают и мальчикам, и девочкам
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Большинство афар — ревностные мусульмане-сунниты, так что в школе дети тщательно изучают Коран
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Женщины-афар обычно делают характерные прически из множества косичек
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Основой жизни афар, как и столетия назад, остается скотоводство и разведение верблюдов
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Несмотря на то что афар приняли ислам еще в Х веке, в племени сохраняются пережитки древних языческих ритуалов
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
И мужчины, и женщины делают на лице ритуальные татуировки, говорящие о родовой принадлежности и статусе их владельца
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Афар продолжают вести полукочевой образ жизни, хотя всё чаще перебираются в города
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