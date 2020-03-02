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Глиняная модель: как ухаживают за собой самые красивые женщины Африки

Безупречные тела, замысловатые прически, легкий нрав — как выбрать невесту из племени химба
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Народ химба
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Winfried Wisniewski
Женщины племени химба, живущего на территории Намибии, считаются эталоном красоты на африканском континенте. Внешний вид, прическа, одежда, украшения имеют очень важное значение в традиционной культуре племени. Как они успевают, выполняя самую тяжелую работу, уделить время себе, детям, мужу и его товарищам — в фотогалерее «Известий»
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Народ химба
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Winfried Wisniewski
Племя химба — скотоводы-кочевники. Они занимаются разведением коров, овец, коз
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Народ химба
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Winfried Wisniewski
Пока мужчины на работе, женщины носят воду в деревню, готовят еду, занимаются детьми, своими и чужими, доят коров
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Народ химба
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Markus Obländer
Строительство дома тоже женская обязанность. Стволы деревьев, связанные кожаными ремнями, обмазывают смесью навоза и глины. Высыхая, дом становится очень прочным. Перед входом в дом разводят очаг, огонь для которого берут у вождя. Очаг в его доме горит всегда, а когда вождь умирает, очаг тушат, а дом разрушают. После чего выбирают нового правителя
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Народ химба
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Matthias Graben
Девочки в 8 лет уже становятся невестами на выданье, за них дают четыре коровы. Мужчины женятся не раньше 30 и могут приводить в дом по несколько жен. Однако если муж задержался на охоте, супруга имеет право развеять тоску на стороне
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Народ химба
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Winfried Wisniewski
Если после рандеву родятся дети, муж будет вдвойне счастлив. Чужих наследников у химба не бывает — женщина испытывает материнские чувства как к своим родным детям, так и к соседским и заботится о них одинаково
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Народ химба
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Matthias Graben
Химба не только прекрасные хозяйки, заботливые матери и шаловливые супруги, но и известные модницы. Они жить не могут без косметических средств, сложных причесок и многочисленных украшений
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Народ химба
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Tariq Zaidi
Браслеты на руки и на ноги, колье на шею, серьги для всей семьи делают из ракушек, кожи, меди, жемчуга. Особое мастерство при создании украшений для женихов служит доказательством хозяйственности будущей супруги
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Народ химба
Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/Dolder W.
В качестве гигиенических процедур в отсутствие воды или холодной погоды девушки каждый день принимают дымные ванны. Для придания телу особой притягательности готовят специальный состав, который одновременно является и скрабом, и солнцезащитным кремом, и средством эпиляции
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Народ химба
Фото: Global Look Press/Frans Lanting
Маску замешивают из глины, коровьего молока, масел и ароматных трав. Ее разогревают и наносят на тело и волосы, заплетенные в косы
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Народ химба
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Fabian von Poser
Замужним женщинам положено носить корону из шкуры козы, девочкам плетут короткие косы надо лбом. У мужчин и мальчиков прически не менее причудливы и разнообразны
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Народ химба
Фото: Global Look Press/Frans Lanting
Одежда женщин незамысловата — набедренные повязки из козлиной шкуры и множество украшений — но сидит она на них превосходно. Мужчины в последнее время переоделись в шорты и футболки, которые выменивают у туристов
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