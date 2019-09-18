Душевное плацебо: почему на Занзибаре не любят врачей

Мганга — целители на Занзибаре — лечат всё, от депрессии до грыж. К ним выстраиваются огромные очереди страждущих, которым не помогли врачи и прописанные ими лекарства. В клинике Би Мванахии Мзи первые пациенты появляются ранним утром. Она работает уже более 20 лет по 6 дней в неделю. С тех пор как Занзибар в 2009 году принял Закон о традиционной и нетрадиционной медицине, более 300 народных целителей легализовались, официально зарегистрировав свою деятельность. По оценкам чиновников, их примеру собираются последовать еще около 2 тыс. представителей народной медицины. Легализоваться может мганга, которому исполнилось 18 лет, он должен практиковать не менее трех лет и иметь рекомендацию от опытного целителя. Совет из 11 человек, в который входят знаменитые знахари, местные старейшины и юристы, рассматривает поступившие заявки раз в месяц
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
Одни мганга используют для лечения коренья и травы, другие — массаж, третьи — молитвы. Но чаще всего все эти методы исцеления применяются в комплексе. Государство пытается контролировать качество работы целителей и привести использование ими рукотворных снадобий к единому стандарту
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
67-летний Сахихи Мришо, потомственный целитель, готовит свои снадобья самостоятельно, собирая для них травы и корни неподалеку от деревни Макундучи
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
Кожа младенца Ахи Бома после рождения начала шелушиться и покрываться пятнами. Целительница Би Мванахия Мзи прописала ему ванны со скрабом из листьев
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
Знахарь в ходе сеанса поливает водой женщину, пытаясь привести ее в чувство. Пациентка уверена, что в нее вселились бесы
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
Целительница Би Мванахия Мзи делает массаж 29-летней Марьям Джуме. Это ее пятая беременность, три предыдущие закончились выкидышами, а одна — рождением мертвого ребенка. И врачевательница, и пациентка едины во мнении: еще в утробе матери детьми овладевали бесы. Этот ребенок должен выжить — ему помогут травы и молитвы
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
Народный целитель Хаджи Мришо принимает в своем кабинете 22-летнюю беременную пациентку Хидайю Райабу. Основной его метод лечения и профилактики — благословение, которое должно защитить будущих детей от одержимости злыми духами
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
Хидайя, ее муж Мухаммед и их дочь Джамилла на шестой день после благополучных родов. Отец семейства два раза в неделю в течение двух часов едет к ним на автобусе, чтобы повидаться. Жена на месяц осталась у родственников, чтобы восстановиться и не заниматься домашней работой
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
Пациенты признаются, что доверяют народным целителям больше, чем врачам, так как в государственных больницах со скудным финансированием их не лечат, персоналу не до их болячек
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
В регистратуре психиатрического отделения занзибарской больницы Кидонго Чекунду хранится не слишком много медицинских карт. Пока ситуация не становится критической, психически больные люди остаются дома. Родственники считают, что в борьбе с джиннами врачи бессильны
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
Врачи подтверждают, что у перегруженных работой сотрудников не всегда есть время на тщательный осмотр пациента, в лечебных учреждениях часто не хватает диагностического оборудования. Больные, в свою очередь, не всегда могут позволить себе купить прописанное лекарство или прерывают его прием до окончания курса лечения, что приводит к рецидивам и увеличивает недоверие к методам лечения доказательной медицины. А многие занзибарцы не задумываются о медицине, а просто считают, что злые духи — их единственная проблема
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Фото: REUTERS/Nicky Woo
Государство устраивает специальные встречи, пытаясь объединить усилия целителей и врачей в борьбе с недугами местного населения. Медики проводят для знахарей ликбезы, рассказывают о тяжелых и хронических заболеваниях, таких как гипертония, диабет. В свою очередь мганга, более популярные в народе, делятся с медиками данными статистики и рассказывают о реальных потребностях пациентов
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