Душевное плацебо: почему на Занзибаре не любят врачей

Мганга — целители на Занзибаре — лечат всё, от депрессии до грыж. К ним выстраиваются огромные очереди страждущих, которым не помогли врачи и прописанные ими лекарства. В клинике Би Мванахии Мзи первые пациенты появляются ранним утром. Она работает уже более 20 лет по 6 дней в неделю. С тех пор как Занзибар в 2009 году принял Закон о традиционной и нетрадиционной медицине, более 300 народных целителей легализовались, официально зарегистрировав свою деятельность. По оценкам чиновников, их примеру собираются последовать еще около 2 тыс. представителей народной медицины. Легализоваться может мганга, которому исполнилось 18 лет, он должен практиковать не менее трех лет и иметь рекомендацию от опытного целителя. Совет из 11 человек, в который входят знаменитые знахари, местные старейшины и юристы, рассматривает поступившие заявки раз в месяц