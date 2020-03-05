Рабочая группа по конституции представит Путину доклад о поправках в законы

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию представит президенту России доклад о поправках, которые будут предложены для внесения в федеральные и региональные законы. Об этом 5 марта рассказал сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, большой массив поправок продолжают обрабатывать. «И мы президенту составим соответствующий доклад, когда мы изложим содержание, суть и обоснование этих поправок», — цитирует сенатора ТАСС. Далее работа будет вестись с участием администрации президента и правительства, чтобы сделать поправки частью законодательства страны.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. 2 марта президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.

Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

Проект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. По данным Путина на 26 февраля, число предложенных поправок достигло 900. Всероссийское голосование по изменениям в Главный закон страны пройдет 22 апреля, который станет выходным.