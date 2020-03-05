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Песков рассказал о зарубежной киберугрозе для России

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Россия подвергается постоянным информационным атакам, которые усугубляются в периоды чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 5 марта.

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«И каждый раз, когда мы сталкиваемся с элементами ЧС, как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место. Причем проистекают они из-за рубежа. Это уже известно и доподлинно установлено», — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, обеспокоена ли российская власть киберугрозой после информационных вбросов про распространение коронавируса в Москве.

4 марта стало известно, что несколько подозреваемых в распространении ложной информации в Москве задержаны. В этот же день Роскомнадзор внес ряд сообщений в соцсетях о масштабном распространении коронавируса в реестр запрещенной информации.

2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о якобы 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве и просит максимально распространить эту информацию. Тему активно растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В ряде регионов страны некие информаторы утверждают, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты призвали россиян не доверять сообщениям из неподтвержденных источников.

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