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Путин рассказал историю создания «Искандеров»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС рассказал о том, как создавались комплексы «Искандер». Девятый эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в четверг, 5 марта.

По словам главы государства, «пришла группа молодых людей» и сделала «Искандер».

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«Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали», — сказал глава государства.

«Искандеры» предназначены для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.

Дальность полета ракет модернизированного комплекса «Искандер-М» составляет до 500 км, ОТРК может применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

В ноябре 2019 года российская армия завершила перевооружение с тактического ракетного комплекса «Точка-У» на «Искандер-М», а уже в декабре комплексы подключили к «военному интернету». Теперь расчет установки может в режиме реального времени получать готовое полетное задание и уже через минуту быть готовым атаковать цель.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.

В предыдущих эпизодах Путин рассказал о нежелании России с кем-либо воевать и объяснил причины убыли населения в стране.

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