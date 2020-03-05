Виновника совершенного в 1993 году ДТП в Казахстане задержали в Москве

В Москве был задержан водитель, совершивший 27 лет назад смертельный наезд в Карагандинской области Казахстана, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает информационный канал Polisia.kz со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Казахстана.

Арест 55-летнего мужчины произошел 1 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий, однако известно об этом стало только сейчас. Сообщается, что он жил в России по поддельным документам. Сотрудники Управления криминальной полиции отправили мужчину в следственный изолятор по району Очаково-Матвеевское. На данный момент Генеральная прокуратура Казахстана решает вопрос о его экстрадиции из России.

ДТП зафиксировано 6 ноября 1993 года на участке трассы Алма-Ата – Екатеринбург, когда 28-летний водитель «КамАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с проезжающим автомобилем «Москвич», после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП скончались два пассажира и водитель легковушки. Третий участник аварии, сидевший в «Москвиче», был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, а пропавшего водителя объявили в розыск.

6 февраля в Перми раскрыли личность убийцы, совершившего преступление 17 лет назад.