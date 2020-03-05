Прямой эфир

Виновника совершенного в 1993 году ДТП в Казахстане задержали в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве был задержан водитель, совершивший 27 лет назад смертельный наезд в Карагандинской области Казахстана, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает информационный канал Polisia.kz со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Казахстана.

Арест 55-летнего мужчины произошел 1 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий, однако известно об этом стало только сейчас. Сообщается, что он жил в России по поддельным документам. Сотрудники Управления криминальной полиции отправили мужчину в следственный изолятор по району Очаково-Матвеевское. На данный момент Генеральная прокуратура Казахстана решает вопрос о его экстрадиции из России.

ДТП зафиксировано 6 ноября 1993 года на участке трассы Алма-Ата – Екатеринбург, когда 28-летний водитель «КамАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с проезжающим автомобилем «Москвич», после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП скончались два пассажира и водитель легковушки. Третий участник аварии, сидевший в «Москвиче», был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, а пропавшего водителя объявили в розыск.

6 февраля в Перми раскрыли личность убийцы, совершившего преступление 17 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
В ГИБДД назвали самый аварийный день недели в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020