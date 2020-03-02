На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Отмечается, что ГСУ было возбуждено дело в отношении командира взвода ДПС ГИБДД по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова и других сотрудников МВД.

По данным следствия, они получали взятки за «непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям», а также за пропуск транспортных средств, перевозящих алкогольную продукцию по трассе «Кавказ».

21 февраля сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге арестовал начальника 87-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области Родиона Киселева и его заместителя Владимира Митякова, обвиняемых в получении взятки. По данным следствия, они получали деньги за покровительство деятельности предпринимателя из города Мурино. Всего стражи порядка получили более 3 млн рублей.