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Генпрокуратура выявила фейк-ньюс о коронавирусе в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генпрокуратура РФ выявила в интернете недостоверную информацию о распространении коронавируса SARS-CoV-2 в России, заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

В ходе мониторинга и анализа интернет-ресурсов специалисты выявили ложные сообщения о десятках тысяч заболевших.

«Поскольку указанные сведения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, в Роскомнадзор внесено требование об ограничении доступа к ним», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ в среду, 4 марта.

2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве и просит максимально распространить эту информацию. Тему активно растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В ряде регионов страны некие информаторы утверждают, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты призывают не доверять сообщениям из неподтвержденных источников.

4 марта стало известно, что несколько подозреваемых в распространении ложной информации в Москве задержаны. В этот же день Роскомнадзор внес ряд сообщений в соцсетях о масштабном распространении коронавируса в реестр запрещенной информации, а эксперт в беседе с «Известиями» назвал способы борьбы с фейк-ньюс.

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