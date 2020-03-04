В Венгрии зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом были зарегистрированы в Венгрии. Об этом в среду, 4 марта, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавирусной инфекции», — сказал он в своем видеообращении в Facebook.

Ранее в этот же день сообщалось, что число зараженных вирусом в Чехии составило восемь человек.

4 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сдерживание распространения коронавирусной инфекции должно стать приоритетом для всех стран.

По данным ВОЗ на данный момент, коронавирус зафиксирован в 75 странах, в 47 из которых COVID-19 заражены не более 10 человек. Всего в мире заболели более 94 тыс. человек, 3220 умерли.

28 февраля ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса. По словам официального представителя организации Тарика Язаревича, пациент способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.