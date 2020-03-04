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Эксперты допустили падение цен на отели в России из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Цены на проживание в гостиницах крупных российских городов могут снизиться на 50–60% из-за ситуации с коронавирусом. Такой прогноз «Известиям» дали в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО).

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Речь в основном идет об отелях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Хабаровска, принимавших китайских туристов. Номера в других гостиницах могут подешеветь на 20–30%, рассказал вице-президент ФРиО Вадим Прасов.

Как добавил исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов, гости из КНР составляли около трети всего въездного потока в страну.

По словам руководителя департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгении Гиль, туристический рынок Санкт-Петербурга уже находится на пороге паники. Цены за номер опустились в среднем на 10%.

Кроме того, на Байкале или Дальнем Востоке, где китайских туристов еще больше, сокращение спроса заметнее.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 5 марта.

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