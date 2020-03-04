Турция не признает назначенные на апрель выборы в парламент Сирии

Турция не признает парламентские выборы Сирии, которые пройдут 13 апреля текущего года. Об этом в среду, 4 марта, заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Я хотел бы повторить, что выборы, которые пройдут в апреле, <…> не будут легитимными ни перед сирийским народом, ни перед международным сообществом», — приводит его слова Hurriyet.

3 марта президент Сирии Башар Асад подписал постановление о проведении парламентских выборов в стране 13 апреля.

Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли 13 апреля 2016 года в соответствии с конституцией, которая была принята на референдуме в 2012 году. 250 депутатов народного совета избирались на четыре года путем всеобщего прямого и тайного голосования. Почти половина мандатов (127 мест) была закреплена за представителями сирийских рабочих и крестьян. Данная квота является особенностью сирийского парламентаризма.

27 февраля Турция начала очередную военную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Турецкая сторона намерена вытеснить силы Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.