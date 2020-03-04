Прямой эфир
Сюжет:

Турция не признает назначенные на апрель выборы в парламент Сирии

0
Фото: commons.wikimedia.org/Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция не признает парламентские выборы Сирии, которые пройдут 13 апреля текущего года. Об этом в среду, 4 марта, заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Взяли без сбоя: порядок в сирийском Саракибе обеспечит наша военная полиция
Под охрану также возьмут две стратегические трассы

«Я хотел бы повторить, что выборы, которые пройдут в апреле, <…> не будут легитимными ни перед сирийским народом, ни перед международным сообществом», — приводит его слова Hurriyet.

3 марта президент Сирии Башар Асад подписал постановление о проведении парламентских выборов в стране 13 апреля.

Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли 13 апреля 2016 года в соответствии с конституцией, которая была принята на референдуме в 2012 году. 250 депутатов народного совета избирались на четыре года путем всеобщего прямого и тайного голосования. Почти половина мандатов (127 мест) была закреплена за представителями сирийских рабочих и крестьян. Данная квота является особенностью сирийского парламентаризма.

27 февраля Турция начала очередную военную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Турецкая сторона намерена вытеснить силы Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Асад не видит причин для гибели турецких военных в Сирии
Эрдоган запросил боеприпасы у Трампа для операции в Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020