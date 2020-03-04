Отца Киркорова объявили в розыск из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

Судебные приставы разыскивают 87-летнего отца Филиппа Киркорова Бедроса, который не оплатил штрафы ГИБДД за превышение скорости. Об этом сообщает «Российская газета» в среду, 4 марта.

Ранее в среду сообщалось, что Киркоров-старший не оплатил восемь штрафов ГИБДД на общую сумму 6 тыс. рублей. Шесть из них выписаны в Новгородской области, еще два штрафа — в Подмосковье. Суммы задолженности составляют от 500 рублей до 2 тыс. рублей.

Восемь постановлений были переданы судебным приставам. Издание отмечает, что если Бедрос Киркоров не хочет конфликта с Федеральной службой судебных приставов, ему «предлагается обратиться к приставу Топтыгиной».

9 августа 2019 года сообщалось, что сам Филипп Киркоров за долги попал в черный список Федеральной службы судебных приставов — за ним числились три неоплаченных штрафа от ГИБДД по Тверской области, выписанных еще в апреле. При этом директор Филиппа Киркорова опроверг слухи о неоплаченных штрафах артиста.