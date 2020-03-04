Отец Филиппа Киркорова задолжал 6 тыс. рублей по штрафам ГИБДД

87-летний отец Филиппа Киркорова Бедрос не оплатил восемь штрафов ГИБДД на общую сумму 6 тыс. рублей. Это следует из базы данных на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

На имя Бедроса Киркорова были выписаны шесть штрафов в Новгородской области, еще два штрафа — в Подмосковье. Суммы задолженности составляют от 500 рублей до 2 тыс. рублей.

9 августа 2019 года сайт kp.ru сообщал, что сам Филипп Киркоров за долги попал в черный список Федеральной службы судебных приставов — за ним числились три неоплаченных штрафа от ГИБДД по Тверской области, выписанных еще в апреле. При этом директор Филиппа Киркорова опроверг слухи о неоплаченных штрафах артиста.

Позже появилась информация, что суд вынес решение о выставлении на торги квартиры Киркорова-младшего. Стартовая стоимость составила свыше 193 млн рублей. Таким образом, суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту. Адвокат артиста Александр Добровинский признался, что кредит в латвийском банке у певца действительно был. Однако после закрытия финансового учреждения Киркоров не стал переводить деньги на сомнительные счета, хотя до этого выплачивал всё исправно.