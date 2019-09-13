Адвокат заявил о закрытии подавшего иск против Киркорова банка

Банк, который намерен взыскать с российского артиста Филиппа Киркорова более €650 тыс., закрылся около 1,5 года назад. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил адвокат музыканта Александр Добровинский.

Информация о так называемом долге не проверена, подчеркнул он.

«Посмотрим, что это за шутка с банком, которого не существует. Банк закрылся год или полтора назад. Будем выяснять. Банк ликвидирован. Он обвинялся американцами в отмывании денег и в помощи ядерным силам КНДР», — приводит слова юриста телеканал «Звезда».

Добровинский отметил, что будет разбираться в ситуации с появившимся после закрытия кредитной организации иском.

Ранее в этот же день сообщалось, что латвийский банк ABLV Bank подал иск в Таганский районный суд Москвы о взыскании с Киркорова €651 тыс. Речь идет о задолженности по кредитному договору. Пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы Юлия Сухинина также отметила, помимо указанной выше суммы, предусматривается выплата других неустоек и процентов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в пятницу опровергла сообщения о блокировке счетов индивидуального предпринимателя (ИП) Филиппа Киркорова. По информации ведомства, у ИП отсутствует задолженность. Ранее сообщалось, что счета артиста заблокированы в Сбербанке и СДМ-банке.