Прямой эфир

Адвокат заявил о закрытии подавшего иск против Киркорова банка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк, который намерен взыскать с российского артиста Филиппа Киркорова более €650 тыс., закрылся около 1,5 года назад. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил адвокат музыканта Александр Добровинский.

Цвет настроения черный: Филипп Киркоров закрыл «Олимпийский»
На предновогодний сольник народного артиста собралось 18 тыс. зрителей

Информация о так называемом долге не проверена, подчеркнул он.

«Посмотрим, что это за шутка с банком, которого не существует. Банк закрылся год или полтора назад. Будем выяснять. Банк ликвидирован. Он обвинялся американцами в отмывании денег и в помощи ядерным силам КНДР», — приводит слова юриста телеканал «Звезда».

Добровинский отметил, что будет разбираться в ситуации с появившимся после закрытия кредитной организации иском.

Ранее в этот же день сообщалось, что латвийский банк ABLV Bank подал иск в Таганский районный суд Москвы о взыскании с Киркорова €651 тыс. Речь идет о задолженности по кредитному договору. Пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы Юлия Сухинина также отметила, помимо указанной выше суммы, предусматривается выплата других неустоек и процентов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в пятницу опровергла сообщения о блокировке счетов индивидуального предпринимателя (ИП) Филиппа Киркорова. По информации ведомства, у ИП отсутствует задолженность. Ранее сообщалось, что счета артиста заблокированы в Сбербанке и СДМ-банке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019