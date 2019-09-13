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ФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная налоговая служба (ФНС) в пятницу, 13 сентября, опровергла сообщения о блокировке счетов индивидуального предпринимателя (ИП) Филиппа Киркорова.

«Информация, распространенная в СМИ, о блокировке счетов у ИП Киркоров Ф.Б. не соответствует действительности», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По информации ведомства, у данного ИП задолженность отсутствует, уточняет RT.

Сам Киркоров призвал обратить внимание на сайт ФНС, где опубликовано опровержение ранее появившейся информации.

«Это всёе не мои проблемы», — заявил артист в разговоре с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот же день СМИ сообщили о блокировке счетов Киркорова, ссылаясь на распоряжение ФНС. Уточнялось, что согласно базе ФНС «Банкинформ», счета артиста заблокированы в Сбербанке и СДМ-Банке, напоминает телеканал «360».

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