В Ингушетии ликвидировали боевика

В селе Алкун Сунженского района Ингушетии в результате спецоперации ликвидирован боевик. Об этом 4 марта сообщило ТАСС со ссылкой на представителя администрации сельского поселения.

«Спецоперация завершилась, силовики сообщили, что ликвидировали одного члена бандподполья. Также известно, что он не житель села и не житель Ингушетии», — рассказали агентству.

По словам представителя администрации, село Алкун небольшое и его жители не замечали никаких посторонних. Однако в этом году много сборщиков черемши приезжают в лес рядом с селом. Власти Сунженского района агентству сообщили, что ликвидированный был жителем Дагестана.

О спецоперации в Сунженском районе Ингушетии сообщалось ранее в среду. Как рассказал источник «РИА Новости» в региональных силовых структурах, операция проходила 3 марта. В ее результате был ликвидирован боевик.