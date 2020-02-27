Прямой эфир

В Совбезе РФ сообщили о ликвидации 13 ячеек ИГ на Кавказе в 2019 году

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что на Северном Кавказе было выявлена и остановлена деятельность 13 ячеек террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом он рассказал на выездном совещании во Владикавказе в четверг, 27 февраля.

Задача со звездочкой: Путин поручил ФСБ усилить борьбу с терроризмом
Президент призвал российские спецслужбы к взаимодействию в этом вопросе со всеми иностранными коллегами

«[В 2019 году на территории СКФО] пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации «Исламское государство». Ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков», — цитирует ТАСС Патрушева.

Как отметил секретарь российского Совбеза, предприняты меры по снижению активности некоммерческих организаций, замеченных в разжигании межнациональной розни и создании очагов напряженности.

Он подчеркнул, что к уголовной ответственности за пропаганду радикальной идеологии и финансировании террористов за год привлечено 10 человек.

В заключении, Патрушев упомянул, что существенная работа проделана и по снижению миграционных угроз.

«Только в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2019» выявлено более трех тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено 171 уголовное дело, выявлено 40 лиц, находящихся в розыске», — подытожил Патрушев.

17 января в Росгвардии сообщили о нейтрализации террористов на Северном Кавказе. По данным командующего Объединенной группировкой войск генерал-лейтенанта Василия Федорука, который выступил с докладом, за прошлый год военнослужащие и сотрудники группировки обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил об успехах в борьбе с терроризмом в России
В Ташкенте пресечена деятельность крупной террористической группы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020