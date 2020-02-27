В Совбезе РФ сообщили о ликвидации 13 ячеек ИГ на Кавказе в 2019 году

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что на Северном Кавказе было выявлена и остановлена деятельность 13 ячеек террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом он рассказал на выездном совещании во Владикавказе в четверг, 27 февраля.

«[В 2019 году на территории СКФО] пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации «Исламское государство». Ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков», — цитирует ТАСС Патрушева.

Как отметил секретарь российского Совбеза, предприняты меры по снижению активности некоммерческих организаций, замеченных в разжигании межнациональной розни и создании очагов напряженности.

Он подчеркнул, что к уголовной ответственности за пропаганду радикальной идеологии и финансировании террористов за год привлечено 10 человек.

В заключении, Патрушев упомянул, что существенная работа проделана и по снижению миграционных угроз.

«Только в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2019» выявлено более трех тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено 171 уголовное дело, выявлено 40 лиц, находящихся в розыске», — подытожил Патрушев.

17 января в Росгвардии сообщили о нейтрализации террористов на Северном Кавказе. По данным командующего Объединенной группировкой войск генерал-лейтенанта Василия Федорука, который выступил с докладом, за прошлый год военнослужащие и сотрудники группировки обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп.