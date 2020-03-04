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Источник сообщил о ликвидации боевика в Ингушетии

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Фото: РИА Новости/ФСБ России/СК РФ
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Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Сунженском районе Ингушетии. Об этом рассказал источник в региональных силовых структурах.

Операция проводилась в среду, 3 марта, в селении Алкун, передает «РИА Новости». Личность убитого устанавливается.

«Интерфакс» со ссылкой на местную администрацию уточняет, что боевик не был местным жителем и, возможно, прибыл из другой республики. Источник агентства в силовых структурах сказал, что этот человек мог быть уроженцем Дагестана.

27 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на Северном Кавказе была выявлена и остановлена деятельность 13 ячеек террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков.

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