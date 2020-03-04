Прямой эфир

Проектирование моста длиной 1,7 км начали в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии началось проектирование моста через реку Вилюй. Длина переправы, которую начнут строить в 2021 году, составит 1,7 км.

Подрядная организация должна провести геодезическую съемку, изучить геологию в районе строительства моста, а также провести гидрологические замеры. На основании полученных данных будет составлен проект переправы и подходов к ней. В проектировании будут учтены интересы жителей Верхневилюйского района, сообщает ИА YakutiaMedia.

Длина подходов к мосту составит 20 км. Ожидается, что строительство начнется в 2021 году после утверждения проекта, а также выбора подрядчика. Объект будет реализован за счет федерального финансирования. Новый мостовой переход станет самым крупным на федеральной трассе «Вилюй» и обеспечит автомобильное сообщение между Якутском и Нюрбой в течение всего года.

В ноябре 2019 года в Якутии был введен в эксплуатацию самый длинный мостовой переход в республике. Общая протяженность участка достигает 6,4 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство моста через пруд началось в Нижнем Тагиле
Пешеходный мост через Тьмаку построят в Твери

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020