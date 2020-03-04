Проектирование моста длиной 1,7 км начали в Якутии

В Якутии началось проектирование моста через реку Вилюй. Длина переправы, которую начнут строить в 2021 году, составит 1,7 км.

Подрядная организация должна провести геодезическую съемку, изучить геологию в районе строительства моста, а также провести гидрологические замеры. На основании полученных данных будет составлен проект переправы и подходов к ней. В проектировании будут учтены интересы жителей Верхневилюйского района, сообщает ИА YakutiaMedia.

Длина подходов к мосту составит 20 км. Ожидается, что строительство начнется в 2021 году после утверждения проекта, а также выбора подрядчика. Объект будет реализован за счет федерального финансирования. Новый мостовой переход станет самым крупным на федеральной трассе «Вилюй» и обеспечит автомобильное сообщение между Якутском и Нюрбой в течение всего года.

В ноябре 2019 года в Якутии был введен в эксплуатацию самый длинный мостовой переход в республике. Общая протяженность участка достигает 6,4 км.