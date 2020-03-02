Пешеходный мост через Тьмаку построят в Твери

В Твери заключен контракт с подрядчиком на строительство пешеходного моста через реку Тьмака в районе Обелиска Победы. Работы должны завершиться к 20 декабря.

Объект будет представлять собой арочный однопролетный мост, мостовое полотно будет состоять из монолитной железобетонной плиты, покрытой террасной доской. Под переправой сможет пройти водный транспорт, отмечают Тверские ведомости. Проектом предусмотрено благоустройство набережной Тьмаки в районе стадиона «Химик».

Напомним, в Тверской области в 2021 году планируют начать ремонт 23 мостов и одного путепровода. Для этого регион подал заявку на участие в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы».