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Самый длинный мост открыли в Якутии

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Фото: официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
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В Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) ввели в эксплуатацию мостовой переход через реку Марха. Официальное открытие движения состоялось в понедельник, 25 ноября, при участии главы республики Айсена Николаева, замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгения Туриева, депутатов Госдумы, общественников и местных жителей.

Мостовой переход расположен на 756-м км федеральной трассы «Вилюй». В его состав входит самый длинный мост в республике, протяженность которого составляет 560 пог.м, и два средних моста через урочище Мар длиной 34 и 55 пог.м. Общая протяженность участка достигает 6,4 км.

«Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны», — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.

Мост возвели в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного правительством России. Строительство велось с 2015 по 2019 год.

23 ноября министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект моста через Лену в Якутии и одобрил его. По словам Дитриха, как только Росавтодор отдаст проект, в Минтрансе оперативно его рассмотрят.

По сообщениям СМИ, проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей. Все остальные транспортные средства должны будут платить от 1 тыс. до 4 тыс. рублей в зависимости от категории и года реализации проекта.

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