Росавтодор одобрил проект моста через реку Лену

Росавтодор рассмотрел проект моста через реку Лену в Якутии и одобрил его. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Как мы с вами помним, есть региональный проект, который субъект РФ строит на принципах концессионного соглашения <...>, региональный проект, который коллеги сейчас дорабатывают, структурируют и пришлют нам. Росавтодор его посмотрел, он ему понравился. Соответственно, будем выходить с этим проектом», — приводит его слова ТАСС.

По словам Дитриха, как только Росавтодор отдаст проект, в Минтрансе оперативно его рассмотрят.

Строительство моста через Лену в районе Якутска является частью проекта национальной программы по развитию Дальнего Востока. Благодаря проекту в городе появится транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Предполагается, что появление моста приведет к увеличению грузоперевозок в регионе в три раза.

По сообщениям СМИ, проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей. Все остальные транспортные средства должны будут платить от 1 тыс. до 4 тыс. рублей в зависимости от категории и года реализации проекта.

Ранее в понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену.