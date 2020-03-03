Строительство моста через пруд началось в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле Свердловской области стартовали работы по возведению моста через Тагильский пруд. Субподрядчик приступает к расчистке территории, ведущей к будущей переправе со стороны Гальянки.

Специалисты обустроят подъезды и подходы к объекту, проложат инженерные сети, ливневую канализацию и очистные сооружения, проведут благоустройство территории. Об этом информирует ТагилСити.Ру. По словам главы города Владислава Пинаева, согласно условиям контракта, основные строительные работа должны проводить тагильские компании, в чем он видит только плюсы.

Стоимость строительства моста через Тагильский пруд составляет 3,8 млрд рублей. Его планируется завершить к 300-летию города, которое будут отмечать в 2022 году.

Первый конкурс объявили еще в июле 2019 года, но ни одного желающего участвовать в нем не нашлось. Мэрия объявила второй конкурс, несколько компаний пожелали включиться в проект, но им не хватило времени на подачу заявки, говорили в администрации.