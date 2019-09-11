ФАС обнаружила нарушения в конкурсе на создание моста в Нижнем Тагиле

ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий определения подрядчика на строительство моста через Тагильский пруд, сообщила пресс-служба ведомства. За проводимую Службой заказчика горхозяйства закупку администрации Нижнего Тагила было выдано предписание. После двух несостоявшихся аукционов мэрия намеревалась определить подрядчика путем запроса предложений, однако ни одна из компаний не заявилась.

Полный текст решения ФАС будет готов до 12 сентября. Как рассказали источники TagilCity.ru в мэрии, проблема может быть связана с тем, что цена на гарантию от потенциального подрядчика была снижена с 1,2 млрд рублей почти вдвое.

Стоимость строительства моста через Тагильский пруд составляет 3,9 млрд рублей. Его планируется завершить к 300-летию города, которое будут отмечать в 2022 году.

Первый конкурс объявили в июле, но ни одного желающего участвовать в нем не нашлось. Мэрия объявила второй конкурс, несколько компаний пожелали включиться в проект, но им не хватило времени на подачу заявки, говорили в администрации.