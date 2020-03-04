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Взрыв произошел у входа в редакцию интернет-издания на юге Кипра

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Фото: Depositphotos
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Самодельное устройство взорвалось у входа в здание, где расположен офис кипрского информационного агентства MC Digital Media («Cyprus Times») в городе Лимассоле на юге страны. Об этом в среду, 3 марта, сообщил начальник отдела уголовного розыска полиции Иоаннис Сотериадис.

«Расследование только началось, пока нет никаких подробностей о произошедшем», — приводит его слова HuffPost.

По данным полиции, взрыв произошел около 2 часов ночи (3:00 мск) у здания на улице Камелия и нанес ему серьезный ущерб.

Генеральный директор MC Digital Media Христос Марагкос заявил, что такой способ запугивания журналистов не заставит их замолчать, наоборот, его сотрудники продолжат исполнять свой служебный долг.

По словам официального представителя правительства Кипра Кириакоса Кусиоса, данный инцидент является преступлением против демократии, и государство сделает всё возможное, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.

В начале января появилась информация о том, что пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили посылки с бомбами. Тогда ни одна из них не взорвалась. Взрывчатка была доставлена на две заправки, в отель, на предприятие по продаже автомобилей и в агентство недвижимости. На сопроводительных письмах был изображен логотип организации по взысканию долгов CIB и указан роттердамский адрес этой фирмы.

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