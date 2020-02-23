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В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали 29 человек

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Фото: Depositphotos
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В Эфиопии почти 30 человек получили ранения в результате бомбардировки митинга в поддержку премьер-министра страны Абия Ахмеда Али, сообщил в воскресенье, 23 февраля, портал Arab News.

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Инцидент произошел в городе Амбо, расположенном примерно в 100 км от столицы Аддис-Абеба.

«В результате взрыва бомбы на митинге пострадали 29 человек, из которых 28 получили медицинскую помощь и были отправлены домой», — рассказал высокопоставленный сотрудник эфиопской полиции Араса Мердаса.

По его словам, правоохранители задержали шестерых человек, которых подозревают в организации нападения.

Премьер Эфиопии Абий Ахмед Али возглавил правительство страны в 2018 году, а через год стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награда ему была присуждена «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей», продолжавшегося с 1998 по 2018 год. В результате конфликта погибли 350 тыс. эфиопов и более 370 тыс. эритрейцев.

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