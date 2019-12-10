Премьер-министру Эфиопии вручили Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира за 2019 год вручена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду во вторник, 10 декабря. Трансляция церемонии награждения, проходящей в здании ратуши Осло, велась на сайте Нобелевского фонда.

«Признавая значение вашей работы присуждением Нобелевской премии мира, мы не высказываем каких-либо мнений о том, как вам следует руководить народом Эфиопии и следует ли вам это делать в будущем» — с этими словами председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила Ахмеду золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом.

Райсс-Андерсен подчеркнула, что Абий Ахмед является представителем нового поколения лидеров Африки, которые осознают необходимость мирного решения вооруженных межэтнических конфликтов. Как она рассказала, присуждением премии комитет отметил вклад всех сторон, принявших участие в мирном урегулировании конфликта в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

Также председатель Нобелевского комитета уточнила, что основой награды является завещание Альфреда Нобеля и деятельность Абия Ахмеда «полностью соответствует духу» этого завещания. По ее словам, избранный Ахмедом путь будет способствовать укреплению мира и процветанию в Эфиопии.

Награда Абию Ахмеду присуждена «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей», продолжавшегося с 1998 по 2018 год. В результате конфликта погибли 350 тыс. эфиопов и более 370 тыс. эритрейцев.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед стал лауреатом Нобелевской премии мира 11 октября.

Вручение премии традиционно проводится 10 декабря. Все награды вручаются в Стокгольме, кроме премии мира, церемония награждения которой проходит в Осло. На этом в своем завещании настоял сам Альфред Нобель, указавший также, что решения о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели политики и бывшие главы партий страны.