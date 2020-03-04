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Более 50 человек пострадали в результате взрыва на химзаводе в Южной Корее

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Фото: Yonhap
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По меньшей мере 56 человек пострадали в результате взрыва на заводе Lotte Chemical Corp. в Южной Корее. Об этом в среду, 4 марта, сообщило агентство Yonhap.

По словам представителей пожарной службы, в 2:59 по местному времени (3 марта, 20:59 мск) произошел взрыв установки для крекинга нефти, которая производит этилен, пропилен и другое нефтехимическое сырье. После чего начался пожар. К 5:12 по местному времени (3 марта, 23:12 мск) пожар был потушен. В Lotte Chemical полагают, что взрыв произошел в результате сжатия нефти.

Среди раненых — четыре сотрудника компании и жители города Сеосан, где располагается завод. Двое из них были госпитализированы с серьезными ожогами. Информации о погибших не поступало. По словам генерального директора Lotte Chemical Лим Бен Юна, компания прорабатывает меры компенсации пострадавшим.

Ранее, 14 января, сильный пожар после взрыва вспыхнул на территории нефтехимического завода в провинции Гуандун в Южном Китае в районе Гаоланьган. Информация о пострадавших не поступала.

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