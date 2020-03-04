Боевики отравились при попытке применить химоружие в Идлибе

Боевики в сирийской провинции Идлиб попытались применить химоружие и отравились сами. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

Инцидент произошел 2 марта. Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) намеревались сорвать продвижение сирийской армии в населенном пункте Серакаб и после этого обвинить Дамаск в применении химоружия. Для этого около 15 террористов попытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями с отравляющими веществами.

«Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами террористы нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку веществ рядом с собой», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

В результате боевикам не удалось осуществить подрыв, они получили сильные химические отравления.

Доказательства были получены во время ответных действий подразделений войск САР. Подтверждающие факты российский центр готовится обнародовать в ближайшее время.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что укрепрайоны террористов, в том числе из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», слились с наблюдательными постами ВС Турции у границ Идлиба. При этом, согласно сочинским договоренностям от 2018 года, Анкара должна была отмежевать вооруженную оппозицию от боевиков и вытеснить последних вместе с артиллерией от границ идлибской зоны деэскалации на 15–20 км. Отбросить террористов в феврале удалось сирийским военным.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку атаковать армию САР. Сирийские ВВС нанесли по ним авиаудар, под который попали турецкие военные. Погибли не менее 36 солдат и офицеров, еще около 30 пострадали.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.