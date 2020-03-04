Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об остановке падения доходов россиян в 2019 году. Об этом он сказал в ходе брифинга в среду, 4 марта.

«Это сам по себе результат важный, который позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга в среду, 4 марта.

Он отметил, что на рост доходов россиян в последние годы не смогли повлиять ни профицит бюджета, ни макроэкономическая стабильность. При этом благодаря нацпроектам и другим принятым правительством мерам властям удалось удержать темпы снижения доходов населения при неблагоприятной экономической обстановке.

«Их много, нацпроектов. И каждый из них в конечном итоге имеет своей целью повышение благосостояния граждан России, именно об этом и говорил президент», — сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, остановка падения доходов россиян позволяет прогнозировать их позитивную динамику в ближайшие годы.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о персональной ответственности за снижение доходов россиян, заявил, что этот фактор и рост числа бедных объясняется объективными обстоятельствами. Также российский лидер добавил, что в настоящий момент страна меньше зависит от цен на нефть, а доля ее нефтегазовых доходов растет. Однако, по словам президента, это потребует времени.

18 января Путин заявил, что власти страны будут вести работу над повышением реальных доходов населения. Путин уточнил, что у государства есть планы по развитию национальных проектов, а также по достижении национальных целей развития.

В мае 2018 года российский лидер подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей.