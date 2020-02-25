Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства. По его словам, это повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики. Об этом он сказал на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию в Курганской области во вторник, 25 февраля.

Премьер-министр сообщил, что данные достижения позволят получить широкий эффект и по другим направлениям, в частности в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и бизнесе, пишет «РИА Новости».

Мишустин подчеркнул, что правительство выполнит задачи, поставленные президентом России, включая те, которые сформулированы в нацпроектах и национальных целях.

24 октября 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что бедность — один из факторов, тормозящих экономическое развитие. По его словам, бедные люди не могут позволить себе в достаточной степени следить за здоровьем и получать хорошее образование, а это мешает стране развиваться.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.