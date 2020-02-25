Прямой эфир

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства. По его словам, это повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики. Об этом он сказал на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию в Курганской области во вторник, 25 февраля.

Премьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет
Глава правительства призвал изменить систему заключения госконтрактов

Премьер-министр сообщил, что данные достижения позволят получить широкий эффект и по другим направлениям, в частности в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и бизнесе, пишет «РИА Новости».

Мишустин подчеркнул, что правительство выполнит задачи, поставленные президентом России, включая те, которые сформулированы в нацпроектах и национальных целях.

24 октября 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что бедность — один из факторов, тормозящих экономическое развитие. По его словам, бедные люди не могут позволить себе в достаточной степени следить за здоровьем и получать хорошее образование, а это мешает стране развиваться.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов
Мишустин назвал способ вывести проблемные регионы России из бедности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020