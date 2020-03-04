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Цена на нефть Brent выросла на 0,5%

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Майские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,36%. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 11:00 мск, ее цена составляет $52,05. Майские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на бирже NYMEX подорожали на $0,25. По состоянию на 11:00 мск, ее цена составляет $47,58 за баррель.

Ранее, 2 марта, вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что эпоха дешевой нефти продлится минимум до 2040 года.

28 февраля стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. В ходе торгов цена на нефть Brent опускалась и достигала значения в $49,58 за баррель.

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