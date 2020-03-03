Трамп призвал ФРС продолжить снижение ставок

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) к еще большему ослаблению ставки, чтобы выровнять отношения с конкурентоспособными странами.

«ФРС снижает (ставку), но она должна еще больше ее ослабить и, что самое главное, стать в равную позицию с другими странами-конкурентами. Мы не играем на ровном поле. Это нечестно по отношению к США», — написал он в Twitter во вторник, 3 марта.

Трамп подчеркнул, что ФРС должна занять лидирующую позицию.

«Больше послаблений и больше снижений!» — заключил он.

ФРС США на внеочередном заседании 3 марта снизила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%. Это связано с тем, что распространение эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 приводит к созданию новых рисков для экономической активности.

Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли к рублю около 50 копеек.