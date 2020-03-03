Прокуратура проверит сделку, в результате которой калининградский ветеран лишился жилья

В Калининградской области мошенник обманом завладел квартирой ветерана Великой Отечественной войны, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры региона во вторник, 3 марта.

Во время встречи с прокурором области 96-летний ветеран рассказал, что лишился единственного жилья: вместо договора пожизненной ренты с ним заключили договор купли-продажи, однако деньги за квартиру не отдали.

Суд признал сделку законной и отказал признать договор недействительным. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения.

«28.02.2020 по требованию прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»)», — сказано в сообщении.

Кроме того, подготовлено апелляционное представление прокуратуры на решение суда.

2 марта власти Уфимского района Республики Башкирия вручили ключи от квартиры ветерану Сергею Оловянникову. 96-летний мужчина жил в частном доме под Уфой без водопровода и туалета.