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Бастрыкин призвал разобраться в ситуации живущего в доме без удобств ветерана

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Фото: РЕН ТВ
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился выяснить, почему в Ростовской области 95-летний ветеран Николай Романов на протяжении длительного времени не мог получить благоустроенное жилье.

Ранее, 18 февраля, СМИ сообщили, что в городе Красный Сулин в доме без воды, газа и канализации проживает 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, а городская администрация отказывается предоставлять ему другое жилье.

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Региональные следственные органы начали доследственную проверку по этому поводу. Кроме того, 26 февраля суд вынес решение предоставить ветерану благоустроенное жилье, сообщает РЕН ТВ.

Однако Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного управления не прекращать проведение проверки и установить, почему ветеран на протяжении длительного времени не мог получить жилье, говорится в сообщении СКР.

В старом ветхом доме, где сейчас пока еще проживает фронтовик, нет никаких условий: ни газа, ни воды, ни канализации. Ближайший колодец на улице, но до него дойти ветеран просто не в силах.

Родные Николая Романова, который во время Великой Отечественной был пулеметчиком и получил ранения обеих рук, много раз обращались к местным чиновникам, но те заявляли, что комиссия признала дом пригодным для проживания.

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