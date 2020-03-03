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Парламент Словении утвердил Янеза Янши премьером

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Фото: REUTERS/Antonio Bronic
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Государственное собрание Словении (нижняя палата парламента) утвердило большинством голосов кандидатуру председателя Словенской демократической партии (СДП) Янеза Янши на пост главы правительства республики. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил портал Slovenske novice.

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Голосование проходило тайно, Янши поддержали 52 депутата, 31 голосовал против, один бюллетень оказался недействительным. Политик уже приведен к присяге в качестве нового премьер-министра.

В своем обращении к Национальному собранию политик поблагодарил парламент за доверие. По его словам, он знает о стоящих перед ними серьезных проблемах, но убежден в способности преодолеть их.

В конце января премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил о намерении покинуть свой пост. Об этом в понедельник, 27 января, политик сообщил в заявлении для прессы.

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