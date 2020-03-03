Парламент Словении утвердил Янеза Янши премьером

Государственное собрание Словении (нижняя палата парламента) утвердило большинством голосов кандидатуру председателя Словенской демократической партии (СДП) Янеза Янши на пост главы правительства республики. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил портал Slovenske novice.

Голосование проходило тайно, Янши поддержали 52 депутата, 31 голосовал против, один бюллетень оказался недействительным. Политик уже приведен к присяге в качестве нового премьер-министра.

В своем обращении к Национальному собранию политик поблагодарил парламент за доверие. По его словам, он знает о стоящих перед ними серьезных проблемах, но убежден в способности преодолеть их.

В конце января премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил о намерении покинуть свой пост. Об этом в понедельник, 27 января, политик сообщил в заявлении для прессы.