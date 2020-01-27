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Премьер-министр Словении Марьян Шарец объявил об отставке

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Фото: TASS/Zuma
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Премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил о намерении покинуть свой пост. Об этом в понедельник, 27 января, политик сообщил в заявлении для прессы.

Также он анонсировал проведение в стране досрочных парламентских выборов. По словам главы правительства, с действующим кабмином он не может воплотить в жизнь пожелания людей. Самым честным вариантом станет проведение досрочных выборов в Государственное собрание, приводит его слова портал Slovenske novice.

Актер Марьян Шарец возглавлял правительство Словении с сентября 2018 года. Ни одних общегосударственных выборов политик не выиграл. В 2017 году он уступил во втором туре действующему президенту страны Боруту Пахору, а летом 2018-го партия «Список Марьяна Шареца» заняла второе место на парламентских выборах, получив 12,65% голосов. Выборы прошли досрочно из-за отставки премьера Миро Церара.

Коалиционное правительство Шарец возглавил после длительных переговоров.

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